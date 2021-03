Récréation Sonore : Le Sport // Course au large avec Eric Loizeau // 14 mars 2021

Ce 14 mars, Récréation Sonore entame un cycle de trois émissions consacrées au sport, avec des documentaires, de la création sonore et du théâtre. Il y a 9 jours, le 5 mars, à 8h35 précises, Ari Huusela était le dernier concurrent du Vendée Globe à franchir la ligne d’arrivée, après plus de 116 jours en mer et plus de 36 jours après l’arrivée du vainqueur de cette course. On va donc parler de voile et de course au large, non pas en solitaire mais en équipe et par étapes : nous allons entendre Eric Loizeau, navigateur – devenu alpiniste – raconter sa participation à la Whitbread en 1977-78, une course autour du monde par étapes et en équipage.

Dans ce récit, réalisé par Camille Juzeau pour l’excellent podcast Les Baladeurs, Eric Loizeau parle de son parcours – notamment avec Eric Tabarly – il parle du bateau, transformé pour la course, il parle des galères et des réussites, des grosses frayeurs et des moments de grâce… Après ce long monologue d’Eric Loizeau, on vous propose de ré entendre l’entretien que Camille Juzeau nous avait accordé en octobre dernier.

Création sonore avec des sons de vélo

Invité régulier de Récréation Sonore, Yves Zysman nous propose “A bicyclette”, création sonore extraite d’une pièce plus longue réalisée pour La Nuit Blanche 2014. Yves a posé ses micros le long de la piste cyclable du canal de l’Ourcq et… il a attendu. Son idée, c’est de renvoyer chacun à son propre imaginaire et aux sensations suscitées par le mouvement, le rythme, la musicalité, la circulation et l’ambiance à bicyclette…

La semaine prochaine, on continue à parler de sport, avec une séance de piscine ainsi que les saynètes écrites et interprétées par l’Atelier Théâtre de la Compagnie Dire et Ouïre.