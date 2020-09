Récréation sonore : Confinement # 2 // 4 octobre 2020

Toujours sur le thème du confinement, nous écouterons ce dimanche 4 octobre :

“60 Jours sous Terre avec Michel Siffre” : au début des années soixante, Michel Siffre a une vingtaine d’années et est fasciné par le monde souterrain. Il met sur pieds une expérience lors de laquelle il va vivre, seul, pendant deux mois, dans un gouffre profond des Alpes. Le but : survivre dans un environnement hostile, dans le silence, l’obscurité et, au final, hors du “temps du dehors”. Nous recevons Camille Juzeau, productrice des trois premières saisons du podcast Les Baladeurs, hébergé par le revue d’aventure Les Others.

“Fueras ? No del Compas”, de Caroline Delpero, élève l’an dernier de la classe de son créée par notre ancienne collègue Chloé Sanchez dans son village provençal de Montjustin. Cette courte pièce s’inscrit dans un projet de balade sonore collective dont le thème était “sortir”.

“Ultime Confinement” est une micro-pièce d’Eve-Marie Bouché… “Quand un virus rôde, on n’est jamais trop confiné. Le danger néanmoins n’est pas toujours où on le croit…”

Cette émission a été produite et présentée par Abi McNeil et François Bordonneau.

Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.