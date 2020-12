Récréation Sonore : le Repas #1 // 20 décembre 2020

Jusqu’au 10 janvier, nous parlerons de repas et de nourriture, au sens propre ET au sens figuré…

… avec Pauline notamment, dont on écoute la série Confinement de Canard, un premier épisode dans lequel on l’entend faire la cuisine… Mais c’est pour parler d’une autre série sonore que je l’ai rencontrée, une série qui aborde un autre type de plaisirs, lequel passe aussi par la bouche… Tympan CulCul, est un podcast pornographique – c’est rare – dont le caractère à la fois coquin et sobre m’a séduit, d’autant plus qu’il est mis en ondes avec beaucoup d’inventivité.

Histoires vraies

François Beaune est écrivain, collecteur d’histoires vraies que les « gens » lui racontent, notamment autour de la Méditerranée, et que l’on peut retrouver, ainsi que celles de ses camarades, sur le site Histoires Vraies de la Méditerranée.



C’est souvent en écoutant Arte Radio qu’il a l’inspiration pour ses romans. Il était donc logique qu’Arte lui propose de mettre en sons ses histoires. Voici La Bouillabaisse Infernale et Le Pastis Hallal, réalisés respectivement par Arnaud Forest et Charlie Marcelet.

Fiction sonore

Il y a trois ans, j’ai intégré la Compagnie Dire et Ouïr, afin de “mesurer la validité de mon envie de jouer la comédie”. Avec le premier confinement, les cours hebdomadaires se sont transportés sur internet, et l’atelier théâtre est devenu un atelier d’écriture. Une contrainte et chacun écrit, pour tout ou partie de la troupe (on est 8). Et on joue. Cette année, j’ai proposé qu’en plus d’écrire et jouer, on enregistre. Pour Récréation Sonore.