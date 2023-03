Récréation Sonore : Felix Blume – Desierto // 12/03/2023

A Récréation sonore, nous sommes très contents de recevoir aujourd’hui Félix Blume , le créateur reconnu de field-recording, pour un entretien après l’écoute de la pièce sonore récente « Desierto ».

Félix nous parle de ses pratiques artistiques et son actualité parisienne: il propose ce début de printemps plusieurs évènements en région parisienne.

Desierto, paysages sonores désertiques

Une invitation à parcourir l’Altiplano Potosino, région désertique du Mexique au-dessus de San Luis Potosi.

Sur ces hauts plateaux à 2000m, le désert est loin d’être vide. On y écoute les habitants des villages et hameaux qui le parsèment. Les bergers nous emmènent avec leurs troupeaux de chèvres ou de moutons, on part faire un tour à dos d’âne ou en calèche pour aller labourer les champs. Entre cactus et arbustes, des vaches cherchent quelques brins d’herbes.

De retour au village après une grande journée, on se retrouve à l’église et à la fête du village. Tel un écho au train qui traverse l’immensité, les coyotes chantent, leur manière de faire la fête.

Une création sonore de Félix Blume pour Arte radio – Prise de son : Pierre Costard & Félix Blume – Réalisation & mixage : Félix Blume

Remerciements aux habitants de Wadley, Lavaderos, Charcas, Coyotillos, Presa Santa Gertrudis, San Antonio De Coronados, Estación Catorce et San Agustín.

Enregistrements : Juillet 2012, Juin 2019 & Août 2021 Montage son et mixage : Fevrier, Mars & Septembre 2021 Date de sortie : 2022 Nominé au Phonurgia Prix 2022

Felix présente au festival Sonic Protest « Voler le silence » une exposition monographique de ses oeuvres qui est ponctuée de plusieurs rendez vous:

Le vernissage le 19 Mars (15h à 19h) Des visites commentées les samedi 25 Mars et 1er Avril (16h30 ou 17h30, sur réservation) La projection de Luces del Desierto et séance d’écoute de Los Gritos de México le 1er Avril à 18h30 .



Par ailleurs, Félix sera également présent :

Cette émission a été produite , réalisée et présentée par Muriel KS