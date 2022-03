Récréation sonore : Aurélien Frances pour Silence Podcast // 27.03.2022

Ce dimanche 27 mars, je vous invite à découvrir Silence Podcast.fr, site fondé par le journaliste et documentariste Aurélien Frances, qui vient nous présenter son travail. Silence Podcast propose des documentaires originaux consacrés à la nature et à ceux qui y vivent.



Si la “base-line” de Silence Podcast est “l’esprit sauvage”, ça n’est pas pour rien : la ligne éditoriale de ce producteur de documentaire c’est la nature, les grands espaces et la manière dont vivent – ou ont vécu – les humains dans et avec ces espaces.

Entouré d’auteurs, comédiens, audio-naturalistes et journalistes, Aurélien Frances construit petit à petit une collection de pièces sonores riches et informatives, qui “racontent des histoires tout en nous apprenant des choses”.

Des rencontres, dans la nature

Dans cette Récréation Sonore, et grâce à silence podcast, nous rencontrerons les habitants d’un village isolé des Pyrénées – “22 Têtes et 4 Vallées – et nous partagerons un moment, au bord d’une plage bretonne, avec deux surfeurs dans “Projet Vague”. Nous irons ensuite découvrir comment vivaient les habitants du Golfe du Morbihan à la Préhistoire, avant de plonger, avec Alain, sur l’épave de l’Aboukir Bay, dans la baie de Morlaix.

Musique électroacoustique

Ce mois-ci, le Studio d’Electroacoustique du Conservatoire de Pantin nous a envoyé “Le tremblement des pois chiches”, de Céline Muller.

“Les choses nous échappent par moments. Une direction inattendue se dessine. La destination est alors toute autre que celle que l’on avait souhaitée. J’ai constaté ce décalage pendant la composition de cette pièce. J’avais une idée de départ qui me plaisait beaucoup. J’avais également le titre. Or, les sons ont parlé d’eux-mêmes et ne se sont pas pliés à ma volonté. Je me rends à l’évidence : cette pièce n’a rien à voir avec mon intention initiale ».

Cette émission a été préparée et présentée par François Bordonneau. Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.