Cette année, échange la traditionnelle dinde de Noël pour venir boire des bières et découvrir la famille « Radio Campus Paris », aussi attachante que dérangée. On t’invite à écouter et participer à un marathon radiophonique spécial Noël : Live pour Micro-Ondes, sketchs, fictions, blind test, quizz : les 100 programmes de la radio s’associent pour une émission exceptionnelle de 17h30 à 01h en direct du Point Éphémère !