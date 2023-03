Proxima Estacíon reçoit TRY PARADISE//13/03/2023

Des compositions émouvantes créées pour le « Santour » du Cachemire évoquent une Inde imaginaire en un voyage onirique empreint de poésie et d’audace. Jean-Marc Zelwer également à la direction artistique associe le raffinement cristallin du santour, la chaleur gourmande et profonde de la basse fretless de Patrick Chartol, les percussions turques et indiennes virevoltantes d’Ercan Dursun et l’inattendu steel drum caribéen subtil de Mathieu Borgne. Un écrin inédit pour servir la voix somptueuse de la chanteuse Umadevi Nageswara Rao originaire du Tamil Nadu. Du Cachemire à Trinidad en passant par l’Inde du Sud et le Bosphore, TRY PARADISE est non seulement un brise-glace poétique proposé par des artistes généreux et inspirés mais c’est aussi un pur moment de partage ressourçant et sacré!

INTERVIEW & PLAYLIST ÉMISSION du 13/03/2023 // Artiste – Album – Titre – Label

SORTIES D’ALBUMS & CONCERTS

PLAYLIST ÉMISSION du 13/03/2023 // Artiste – Album – Titre – Label

