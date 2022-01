Planisphère : 60 – Le krautrock I : Allemagne années 70 // 06.01.22

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Des musiciens de jazz qui cherchent la transcendance par la monotonie, une communauté de hippies qui monte un groupe de rock, du théâtre musical anticapitaliste, un ingénieur du son qui façonne le son d’un pays pendant presque deux décennies, des collages sur bande, un collectif vieux de 70 ans réunissant plus de 400 musiciens des quatre coins du globe, et des paroles incompréhensibles sur fond de blues bizarre.

Ce soir dans Planisphère, on plonge la tête la première dans l’Allemagne des années 70, sur les traces des groupes de la première vague du krautrock. Plus qu’un genre musical, ce potpourri teuton qui se traduit par « rock herbeux » est constitué de free jazz, de rock mi composé mi improvisé, d’expérimentations électroniques et bruitistes, de transe induite par la répétition et d’une liberté d’esprit qu’on ne soupçonne pas chez nos voisins outre-Rhin.

Au programme, des morceaux de Can, Neu!, Kraftwerk et beaucoup plus, ainsi qu’une interview de Faust lors de leur passage au festival BBMix en novembre dernier.

Cette émission est la première d’un triptyque, suivie dans deux semaines par un focus sur la musique dite « cosmique », avant un troisième épisode centré sur le krautrock contemporain que l’on retrouve aujourd’hui un peu partout dans le monde.

Animation & réalisation : Philipp Fischer Interview : Eglantine Laval Avec : Bérangère Dujardin

Amon Düül II – Soap Shop Rock: Burning Sister (Yeti, 1970, Liberty)

Xhol Caravan – Pop Games (Electrip, 1969, Hansa Records)

Kraftwerk – Ruckzuck (Kraftwerk, 1970, Philips)

Embryo – Glockenspiel (Opal, 1970, Ohr)

Amon Düül – Snow Your Thirst and Sun Your Open Mouth (Paradieswärts Düül, 1971, Ohr)

Neu! – Hallogallo (Neu!, 1972, Brain)

Ash Ra Tempel – Light: Look at Your Sun (Schwingungen, 1972, Ohr)

Kraan – Backs ( Wintrup, 1973 [et non pas Kraan, 1972 comme indiqué dans cet épisode], Spiegelei)

Interview : Faust

Faust – Jennifer (Faust IV, 1973, Virgin)

Can – Future Days (Future Days, 1973, Spoon Records)

La Düsseldorf – Time (La Düsseldorf, 1976, Nova)

Günter Schickert – Wanderer (Überfällig, 1979, Sky)

Holger Czukay, Jah Wobble & Jaki Liebezeit – Trench Warfare (Full Circle, 1982, Virgin)

Moebius Plank Neumeier – Pitch Control (Zero Set, 1983, Sky Records)

La suite au prochain épisode : la musique cosmique de Tangerine Dream, Harmonia, Cluster et Ashra, et un reportage sur Thiago Granato. RDV le 20 janvier à 22h sur le 93.9 FM !