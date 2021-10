Planisphère : 56 – RadioMentale & Ambient Music // 28.10.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

« Être un lieu, un sentiment, une coloration globale de mon environnement sonore. » C’est la finalité que donne à la musique Brian Eno dans un texte tiré du livret de son album Discreet Music. Un choix de mots qui renvoie, tout comme le titre de l’album, aux Musiques d’ameublement d’Erik Satie, cette série de pièces musicales souvent citée par les adeptes de la musique ambient comme la première tentative de composer une musique destinée à se fondre dans le décor.

La phrase de Brian Eno apparaît dès les premières pages du livre Ambient Music : Avant-gardes, New Age, Chill Out & Cinéma, de Jean-Yves Leloup, paru aujourd’hui aux éditions Le Mot et le Reste. Dans cet essai suivi d’une discographie critique, l’auteur retrace les chemins multiples de cette musique immersive et planante, de sa préhistoire jusqu’aux derniers albums de Jonathan Fitoussi, Suzanne Kraft et David Toop, sortis en 2020.

Et puisque la théorie n’est rien sans la pratique, Jean-Yves Leloup fait lui-même de l’ambient, en duo avec Eric Pajot en tant que RadioMentale. A l’occasion de la parution du livre, de la réédition du premier album solo d’Eric Pajot sous le nom de Humans By Billions, et de la sortie la semaine dernière de l’album The Landscape Melts Into Itself signé RadioMentale, nous avons invité le duo pour parler paysages sonores, nappes de synthés veloutées et peinture musicale.

Animation : Philipp Fischer Réalisation : Luc Bydon Interview : Matthieu Turcq Avec : RadioMentale (Jean-Yves Leloup & Eric Pajot)

Tracklist :

Tony Scott – Is Not All One ( Music for Zen Meditation , 1964, Verve)

Harold Budd & Brian Eno – A Stream With Bright Fish ( The Pearl , 1984, Editions EG)

James Bernard – Mars Rain ( Atmospherics , 2007, Three Sixty Records)

Félicia Atkinson – Lush ( The Flower and the Vessel , 2019, Shelter Press)

Muslimgauze – Teheran via Train (Departure Mix) ( Zul’m , 1992, Extreme)

Pan·American – Coastal ( 360 Business / 360 Bypass , 1999, Kranky)

RadioMentale – Enveloppe Echo ( The Landscape Melts Into Itself , 2021, Irradiant Hologram)

Humans By Billions – Land Beat ( Humans By Billions , 2021, Irradiant Hologram)

Sinking – Live Variations (V/A – Music for Containment , 2020, Mille Feuilles)

RadioMentale – Wind Bells (The Landscape Melts Into Itself, 2021, Irradiant Hologram)

L’album Dans l’eau de DLGHT est sorti sur le label aux formats cassette et numérique le 24 septembre. RDV le 30 octobre aux Nautes pour la release party avec DLGHT, Peow Beow, Prōtokol & Oreijän b2b Lajab. Prochaine émission le 11 novembre pour une émission-mix, toujours à 22h sur Radio Campus Paris !