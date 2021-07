Planisphère : 52 – Musiques de France 2020-2021 // 24.06.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Planisphère fête sa dernière émission de la saison ! Pour l’occasion, nous n’avons pas choisi de thème alambiqué, d’esthétique bizarre, de pseudo-sujet perché. Pour cette finale de saison, nous avons rassemblé nos coups de cœur sortis sur des labels français depuis le premier confinement en mars 2021. Et oui, l’année a été difficile, et pourtant de belles créations et collaborations ont vu le jour. Avec ce meilleur des Musiques de France 2020-2021, on finit la saison sur des notes positives.

Animation : Luc Bydon Réalisation : Philipp Fischer Avec : Matthieu Turcq & Louis Pierre-Lacouture Portrait et reportage : Louis Pierre-Lacouture

Tracklist :

Enir Da – Moon Ride (Silence, 2020, Too Soon Tapes

Flore – A Thousand Years (Rituals, 2020, Polaar)

Lisa Lerkenfeldt – Champagne Smoke (Collagen, 2020, Shelter Press)

BLNDR – SHMetro (Voiski Dub Version) (Tropicana EP, 2020, Intervision)

Jonathan Fitoussi – Rayons solaires (Plein soleil, 2020, Obliques)

Josiah Steinbrick – Heyloo / Snakeskin Liquid / Devotion & Tongue Street (Blue, 2020, Hands In the Dark)

Staðleysu – Pentak (A04 -A04, 2020, .EZ.)

Pointe du Lac – E4E6 (défense française) (LP2, 2020, Alpage Records)

Paskine – Zahir People (Aleph Attempt, 2020, Too Soon Tapes)

Portrait : Marie Limoujoux

Marie Limoujoux Bonnie Banane – Deuil (Sexy Planet, 2020, Péché Mignon)

Aja – Herbulle (Ajasphère, 2020, Ajasphère)

HBT – Chaviree Pattern (Flowing Light, 2021)

Cévennes – Les Fins d’après-midi renoncent (Vers quelques attracteurs étranges, 2021, Les Disques Solubles)

Reportage : Nyege Nyege à la Médiathèque Musicale de Paris

Nyege Nyege à la Médiathèque Musicale de Paris Belvédère – (titre) (Seconde vue, 2021, ABrecords)

Thodén – Double Agent of the Virtual (This Codified Drift, 2021, Electroménager)

Toki Fuko – Focused ad absorbing (Human Design, 2021, Lowless)

Ryan James Ford – Turner Prize (V/A – XX LAB, 2021, XX LAB)

Tout l’été vous retrouverez Planisphère le jeudi à 21h pour des mixes inédits. RDV le 21 juillet pour un événement à Mains d’œuvres en collaboration avec Les Fonds de Tiroirs. Planisphère fait sa rentrée le 30 septembre.