Planisphère : 47 – Sous l’eau // 15.04.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Point d’émission sur les poissons d’avril, on est déjà le 15 ! La troisième saison régulière de cette émission approche donc lentement mais sûrement de la fin. Trois saisons, plus les émissions d’été, ça en fait un paquet des sujets liés aux musiques expérimentales (toujours dans un sens large). Et plus on avance, plus on a du mal à trouver des sujets qui peuvent vous intéresser, vous chers auditrices et auditeurs. En plus, on est tous sous l’eau ! Ah bah tiens, en voilà une idée de sujet. Et si on parlait d’eau, de vagues et de gouttes pendant deux heures… ?

En plus, un portrait de l’artiste sonore et réalisateur Félix Blume.

Animation & réalisation : Philipp Fischer Avec : Luc Bydon & Matthieu Turcq Portrait : Louis Pierre-Lacouture

Tracklist :