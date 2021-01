Planisphère : 42 – Jazz // 21.01.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Selon l’adage des vieux adeptes du jazz, « on ne parle pas de jazz ». Soit, ça nous arrange, les conditions de réalisation de notre émission étant toujours difficiles en temps de couvre-feu. Pour cette nouvelle émission-playlist, nous vous proposons donc une excursion, sans trop de parole, dans le monde aussi éclectique qu’ancien du jazz. Et quoi de mieux pour célébrer sa longévité qu’une avant-première toute récente du trio colonais Loverzz ? Rien, donc voilà l’intro à deux heures de cuivres, cordes et cool.

Animation et réalisation : Luc Bydon Avec : Philipp Fischer, Louis Pierre-Lacouture, Matthieu Turcq

Tracklist :

Loverzz – Sloppy Disk (unreleased, 2021, baumusik)

Thiefs – I Live In Fear (feat. Mike Ladd & Gael Faye) (Graft (La greffe), 2018, The Drops Music/Jazz and People)

Ebi Soda – Run for President (feat. Chloe Bodur) (Ugh, 2020, Sola Terra)

Haruomi Hosono & Miharu Koshi – Hotel Etoiles (Swing Slow, 1996, Mercury)

Alice Coltrane – Journey In Satchidananda (Journey In Satchidananda, 1971, UMG)

Sun Ra – Space Is the Place (Space Is the Place, 1973, Blue Thumb)

Apollo Beat – Le Origini (Sfera, 2019, Irma)

Badbadnotgood – IV (IV, 2016, Innovative Leisure)

Chassol – Le jeu de la phrase (Ludi, 2020, Tricatel)

Kazam – Paris State of Mind (Shades of Blue, 2020, Vinyl Digital)

Jameszoo – Flake (Fool, 2016, Brainfeeder)

Mulatu Astatke – Emnete (Mulatu Astatke, 2005, Soundway)

Chris Dave Trio – Criss Cross (live) (2009)

Christoph El Truento – Downstairs (LWMP18, 2018, Cosmic Compositions)

Steve Reid Ensemble – Daxaar (Daxaar, 2007, Domino)

Dorothy Ashby – Moonlight In Vermont (Hip Harp, 1958, Prestige)

Ornette Coleman & Charlie Haden – Mary Hartman (Soapsuds, Soapsuds, 1978, Artists House)

Murcof & Erik Truffaz – And Nina (Being Human Being, 2014, Mundo Recordings)

Bada Bada – R4J3 (2, 202, ?)

Horazio Luna – No Words, Big Party (Boom Boom, 2020, ?)

GoGo Penguin – Bardo (A Hum Drum Star, 2018, Decca Records)

Rupture – Israel Suites (Israel Suite / Dominante En Bleu, 1973, Disques TM)

Prochain RDV Planisphère : jeudi 4 février 2021 à 22h pour un focus artiste sur notre résident Fichon à l’occasion de la sortie de son premier EP Semi.