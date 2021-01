Planisphère : 41 – VoxAxoV // 7.1.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Planisphère est de retour de ses petites vacances, le ventre plein à craquer et les oreilles assoiffées. Pour la première émission de 2021, nous partons à la rencontre de VoxAxoV, artiste/entité spirituelle qui a fait son apparition en décembre avec un EP intitulé Contemplations Quantiques. VoxAxoV nous invite ce soir dans son temple fait de prières et de voix et nous parle de son processus créatif, de ses collaborations et de ses artistes fétiches. À l’entrée du temple, VoxAxoV nous accueille avec une première prière improvisée, « Le Plus Petit Dénominateur Commun »…

Réalisation et montage : Philipp Fischer Avec : VoxAxoV

Tracklist :

VoxAxoV – Le Plus Petit Dénominateur Commun (inédit)

Odalie – La nécessité d’être (Odalie, 2019, self-released)

Machka – Empreintes digitales (V/A – Liquid/Solid, 2019, Planisphère)

VoxAxoV – Colla Luna (Contemplations Quantiques, 2020, self-released)

SEYES – Beauty Dies (Beauty Dies, 2020, Music Box)

The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble – The MacGuffin (Here Be Dragons, 2016, Denovali)

Bungalow Depression – White Light (Blank Slate, 2020, soza)

VoxAxoV – Que Chaque Être Vivant (inédit)

Nahash – The Horns (feat. Osheyack) (Flowers of the Revolution, 2020, SVBKVLT)

Casual Melancholia – Birth (Birth, 2019, 1458729 Records DK)

Nine Inch Nails – Out In the Open (Ghosts V: Together, 2020, The Null Corporation)

Karen Vogt – Voices One (I Just Want to Feel, 2020, Coriolis Sounds)

VoxAxoV – Tu Te Trouveras (single, 2020, self-released)

VoxAxoV – Les Pieds Dans L’Eau (Contemplations Quantiques, 2020, self-released)

Les Contemplations Quantiques sont sorties sur la page Bandcamp de VoxAxoV. Vous pouvez trouver les vidéos qui accompagnent l’EP par ici.

Planisphère revient le 21 janvier à 22h.