Planisphère : 39 – La batterie // 10.12.20

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

C’est un lieu commun : la musique est façonnée autant par l’artiste que par son instrument et par l’usage qui en est tiré. Dans cette émission, nous nous sommes déjà penchés sur des outils aussi divers que le saxophone, le thérémin, les synthés et boîtes à rythmes ou encore la voix humaine. Ce soir, c’est plutôt un assemblage d’instruments de différentes tailles et couleurs sonores qui nous intéresse. Un équipement vieux de plus de cent ans, fait de bois et de métal, qui puise dans le rythme de la vie humaine. Qui, comme le dit Laurent de Wilde dans Monk, est plus que « le tic-tac de l’aiguille sur le cadran de la montre, mais une pulsation profonde qui depuis toujours habite la moelle de nos os. »

Vous l’aurez deviné, ce soir c’est à la batterie de prendre le devant de la scène. Pendant deux heures, dans une émission fleuve réalisée à distance, nous allons explorer l’univers percussif des tambours et des cymbales, aidés par des témoignages de celleux qui en font partie.

Animation et réalisation : Philipp Fischer Avec : Didier Gallais, Amélie Nilles, Jakob Lebsanft, Tim Karbon, Luc Bydon & Matthieu Turcq.

