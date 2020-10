Planisphère : 36 – Folk // 29.10.20

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Loin de l’image du barbu reclus dans sa cabane dans les bois, l’esthétique folk fait sa vie sous des formes diverses depuis une belle centaine d’années. À sa guitare acoustique et ses chants harmoniques caractéristiques se sont rajoutés au fil des ans d’autres instruments, aussi bien analogiques que synthétiques. « Populaire » comme la décrit sa désignation originale, la folk peut aujourd’hui être citadine, politique et expérimentale.

Pendant deux heures, nous explorons ce domaine avec trois membres de Camoufleur. Ce quatuor parisien, lui-même à la frontière entre la folk, le jazz et l’expérimental, s’apprête à sortir son premier album OK Dylan, à paraître le 6 novembre sur Planisphère. Avec une sélection qui frôle le bruitisme, Johan Saint, Basile Naudet et Louis Prado parlent de leur processus de création mi-composé, mi-improvisé et des carrefours personnels et artistiques de leur musique.

Animation : Philipp Fischer Réalisation : Luc Bydon & Matthieu Turcq Avec : Johan Saint, Basile Naudet, Louis Prado.

Tracklist :

Animal Collective – Leaf House (Sung Tongs, 2004, FatCat)

Camoufleur – Floue la terre (OK Dylan,, 2020, Planisphère)

Comus – Diana (First Utterance, 1971, DNSL)

Brigitte Fontaine, Areski Belkacem & Art Ensemble of Chicago – Comme à la radio (Comme à la radio, 1969, Saravah)

Thomas Tilly – Cables & Signs 9 (Cables & Signs (Ten Underwater Field Recordings), 2011, self-released)

Nate Wooley – Lionel Trilling (extrait) (Columbia Icefield, 2019, Northern Spy)

Jim O’Rourke – Little Island Walking (Eureka, 2009, P-Vine)

Touchy Mob – Foam Born (Dachkammer) (Atlantic Back, 2011, self-released)

Mary Halvorson’s Code Girl – Bigger Flames (Artlessly Falling, 2020, Firehouse)

Yeasayer – Wait for the Summer (All Hour Cymbals, 2007, We Are Free)

Terrine – Gastro del Sol (PLINTHE, 2020, self-released)

Grizzly Bear – Cut-Out (Painted Ruins, 2017, RCA)

Camoufleur – Astéries (OK Dylan,, 2020, Planisphère)

Town and Country – Aubergine (5, 2003, self-released)

Akron/Family – Sand Time (Sub Verses, 2013, Dead Oceans)

DM Stith – Thanksgiving Moon (Heavy Ghost, 2009, Asthmatic Kitty)

« Floue la terre » de Camoufleur est disponible sur Youtube et sur toutes les autres plateformes de streaming. OK Dylan, sort vendredi 6 novembre sur Planisphère. Retrouvez-nous jeudi 12 novembre à 22h pour la prochaine émission mystère.