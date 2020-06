Planisphère : 32 – L’Île-de-France // 25.6.20

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Alors que la pandémie du Covid-19 semble s’apaiser juste avant les vacances et que la vie publique reprend en Île-de-France, une tendance se dessine à l’horizon d’espoir : la tendance du « go local », d’aller chercher ses besoins localement, qu’il s’agisse de produits frais ou de talents artistiques. Pour finir l’année, sinon en sérénité, du moins en beauté, cette dernière émission de la saison est dédiée aux jeunes talents d’Ile-de-France. En invité, on accueille Background, rédac-chef du webzine SeekSickSound et membre du duo Haxo, plume à Trusik et Loose Lips et lui-même animateur de radio sur Rinse France avec The Bass Society et sur Threads*Oberkampf.

Animation : Philipp Fischer Réalisation : Luc Bydon Avec : Background, Louis Pierre-Lacouture, Matthieu Turcq Capsule Château Éphémère : Louis Pierre-Lacouture Capsule Totoro : Philipp Fischer & Louis Pierre-Lacouture.

Tracklist :