Planisphère : 31 – Le delay // 28.5.20

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Pour cette nouvelle émission dans notre nouveau home studio temporaire, l’équipe de Planisphère explore avec vous le fabuleux monde du delay. Rien à voir avec le délai de réactivité de votre contact à la Caf, on parlera de cet effet sonore devenu outil de création musicale omniprésent dans la dub, l’ambient, le rock psychédélique, le trip-hop, la pop et la techno. Pendant deux heures, écoutez ses différents effets sur votre perception de l’espace avec notre sélection toujours plus planante. Et ne craignez pas l’écoute : en début d’émission, Quentin Nivromont des Ateliers des Lutheries Numériques nous explique ce qu’est le delay et ses cousins, la reverb, l’écho, le flanger et le chorus.

Animation & réalisation : Luc Bydon Avec : Philipp Fischer, Louis Pierre-Lacouture, Matthieu Turcq.

Tracklist :

Mad Professor – Pirates of the Airwaves (Dub Me Crazy Part Five: Who Knows? The Secret? Of the Master Tape?, 1985, Ariwa)

Capsule : Quentin Nivromont des Ateliers des Lutheries Numériques sur les effets de delay

Ariel Kalma – Les Etoiles sont allumées (An Evolutionary Music (Original Recordings: 1972-1979), 2014, RVNG Intl.)

Jay Glass Dubs – Animal Estate (feat. Yorgia Karidi) (Epitaph, 2019, Bokeh Versions)

Panda Bear – Boys Latin (Panda Bear Meets the Grim Reaper, 2015, Domino)

Arthur Russell – She’s the Star/I Take This Time (World of Echo, 1986, Upside/Rough Trade)

Bachelorette – Love Is a Drug (The End of Things, 2005, Arch Hill/Particle Tracks)

Broadcast – Man Is Not a Bird (Haha Sound, 2003, Warp)

Jon Hassell – Picnic (Listening to Pictures (Pentimento Volume One), 2018, Ndeya)

Beak> – Battery Point (Couple In a Hole, 2016, Invada)

Djamchid, Keyvan & Bijan Chemirani – Molla Nasr’ Din (Trio De Zarb, 1998, al sur)

Xhin – Link (Lucy Remix) (Lucy – REWORKS, 2020, Stroboscopic Artefacts)

Caribou – Bowls (Swim, 2010, City Slang)

Dasha Rush (Acid Sketch, 2018, Fullpanda)

Autechre – t1n1 (NTS Sessions, 2018, Warp)

Cornelius – Typewrite Lesson (Fantasma, 1997, Trattoria/Polystar/Matador)

PVT – Timeless (Church With No Magic, 2010, Warp)

Octo Octa – Hallway Visions (Various – Air Texture VII, 2020, Air Texture)

Rendez-vous le 25 juin pour la dernière de la saison, un spécial estival sur les jeunes artistes d’Ile-de-France.