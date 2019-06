Planisphère : 21 – Faune & flore // 27.06.19

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Et voilà, la saison se finit, les vacances commencent. Avant de partir vers la mer, finissons cette belle année sur une note estivale. Après le thème « on the road » de l’an dernier, place cette fois-ci aux oiseaux et aux fougères. Depuis toujours, les musiciens s’inspirent de ce qui les entoure pour créer, et nombre d’entre eux ont puisé dans la nature. Accrochez-vous pour un voyage en pleine jungle. Entre palmier et sapins, entre loup et phoque. C’est parti pour la faune et la flore dans les musiques expérimentales.

Animation : Luc Bydon Réalisation : Matthieu Turcq Chronique : Philipp Fischer

Tracklist :

La saison officielle est finie, mais on ne s’arrête pas : Planisphère continue pendant l’été, dans un format plus relax encore à définir. La première compilation de Planisphère, Liauid/Solid, est disponible dès le 28 juin en cassette et en digital. Pour être au courant de toutes les informations, suivez-nous sur Facebook. Vive le Planisphère !

L’agenda expé du mois