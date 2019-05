Planisphère : 20 – Les musiques traditionnelles // 30.05.19

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Une émission sur les musiques traditionnelles au prisme de l’expérimentation, c’est tout aussi bien des rencontres inouïes entre musiciens d’origines différentes que des artistes qui mêlent une musique folklorique à une ou des esthétiques industrialisées, ou celles et ceux qui expérimentent au sein de leur cadre stylistique. Pendant deux heures, nous allons plonger dans les multiples mondes des musiques traditionnelles et faire le tour du monde avec des ragas discoïdes, du shangaan electrifié, de la cumbia psychédélique et plus encore.

Animation : Philipp Fischer Réalisation & chronique : Luc Bydon Avec : Matthieu Turcq

