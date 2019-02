Planisphère : 17 – Les machines // 07.03.19

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Planisphère fait un point sur le matériel dans les musiques expérimentales. Synthé, boîte à rythme, sampler – on essaie de comprendre comment marchent les machines qui marquent la musique depuis les 70s. Avec des témoignages des musiciens DLGHT et Peow Beow, une critique du nouvel album de Panda Bear et une chronique de Quand tout le monde dort, docu sur les traces du collectif de free parties parisiennes Le Pas-Sage.

Animation : Luc Bydon Réalisation : Philipp Fischer Chronique album : Matthieu Turcq Chronique concert : Philipp Fischer

Tracklist :

Planisphère revient le 4 avril pour parler du saxophone dans l’expé.

L’agenda expé du mois