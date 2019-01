Planisphère : 16 – La voix // 07.02.19

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

La place de gloire de la voix humaine dans l’univers musical est incontestable. A la fois l’instrument le plus expressif et le plus démocratique – chacun.e chante, sous la douche, au volant ou dans le stade de foot – nombre d’artistes en font un art pas comme les autres. Les musiques expérimentales aussi en sont souvent empreintes, explorant et transformant les sons produits par le souffle. Dans cet épisode de Planisphère, nous examinons les cordes vocales, lèvres et jeux de gorge de notre patient X.P.

Prochain rendez-vous : le 7 mars, même heure, même humeur. Peut-être parlerons-nous de l’importance du matériel dans les musiques expérimentales…