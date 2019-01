Planisphère : 15 – Musiques ambiantes // 10.01.19

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

On commence la nouvelle année en douceur. Après trop de tubes de Noël inécoutables ou trop écoutés, l’équipe de Planisphère se repose les oreilles. Deux heures de musiques ambiantes, ou si vous voulez : musique de fond, Muzak, musique d’ascenseur ou de salle d’attente. D’Erik Satie aux derniers disciples de Brian Eno, on fait le tour des tapisseurs sonores.

Animation & réalisation : Philipp Fischer Avec : Matthieu Turcq & Luc Bydon

Après ce calme, un peu d’agitation ! Planisphère organise son premier concert le 31 janvier aux Nautes (Sully-Morland). Au programme : Ausgang, DLGHT x Peow Beow, Protokol (DJ-set) et Fichon (DJ-set) et une entrée à prix libre. Plus d’informations ici ! On vous donne rendez-vous sur les ondes le 7 février pour parler de la voix dans l’expé.

