La Petite Bouffe #39 – Boulettes et méchouia d’Amina // 25.10.17

Avez-vous déjà poussé les portes du Café de La Commune libre d’Aligre ? Situé rue d’Aligre, à quelques mètres du célèbre marché du même nom, ce café associatif a fêté ses 10 ans cet été. En 2007 l’association de quartier La Commune libre d’Aligre inaugure son QG, « un projet qui se veut avant tout fédérateur autour d’une cuisine, à l’image du quartier, convivial, innovant, expérimental… et où la participation de chacun est la bienvenue. »

Ce soir là, c’est soirée Kafémath, un rdv de passionnés des mathématiques. Le planning indique Jean-Michel aux fourneaux mais l’ancien chef, fondateur du premier resto végétarien de Paris, suivra finalement les recettes d’Amina, cuisinière du quartier très investie dans le café. Le binôme de cuistots, haut en couleur et en poésie, prépare avec passion et l’aide de quelques communards, le repas du soir : un tajine de boulettes de bœuf et de sardines et une salade méchouia.

Pour les boulettes : 700g de sardines – 150g d’avoine – les légumes cuits au four à côté des boulettes : carottes – olives – poivrons – courgettes – citrons confits – le tout assaisonné de persil, coriandre, ail, sel, poivre et épices (cumin, paprika, curcuma…), concentré de tomates et poudre de perlimpinpin !

Pour la salade : 6 poivrons rouges et verts – 6 tomates – 2 gousses d’ail – quelques pincées de cumin et de paprika – persil et coriandre ciselés – sel – poivre – huile d’olive – un demi citron pressé



Le café de la Commune Libre d’Aligre a perdu un poste du fait de la réduction drastique des emplois aidés par le gouvernement. La CLA, comme les radios associatives, se mobilise contre cette mesure mortifère envers le monde associatif.