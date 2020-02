Paris extramuros : les banlieues barbares // 13.02.20

Pour leur triptyque d’émissions consacrées à la banlieue, les Voix du crépuscule, après avoir fait un arrêt dans une ville calme et presque rurale de la proche périphérie parisienne, entendent explorer les ce qui nous vient en tête le plus souvent quand on entend le mot « banlieue », a fortiori le mot « banlieues », à savoir les quartiers ou les villes que l’on qualifie tantôt de populaires, tantôts de défavorisés quand on ne les affuble pas de l’adjectif chauds (chaudes).

Dans notre tentative de décentrement par rapport au coeur géographique de la ville monde cosmopolite, nous invitons ce jeudi 13 Thomas Sauvadet, sociologue, auteur du livre Le capital guerrier en 2006, juste après les émeutes de 2006, et de prendre de la hauteur pour examiner le phénomène de métropolisation avec Guillaume Faburel auteur des Métropoles Barbares paru en 2018.

Côté chroniques, David nous parlera de l’expérience de banlieusard vécu par un immigrant vénézuélien.

jeudi 13 février 2020 de 20h à 21h