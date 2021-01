Nacera Belaza : tracer une ligne

Nacera Belaza dit « tracer d’un spectacle à l’autre une même ligne ». Ce vocabulaire géométrique du trait, de la ligne, voire même du cercle est très présent dans le travail de la chorégraphe mais s’agit-il d’une approche méthodologique, d’une recherche artistique, d’un parcours corporel ? Comment définir les gestes de la chorégraphe et danseuse Nacera Belaza ? Par une rigueur qui lui fait considérer un spectacle jamais achevé, par une exigence qui lui font comparer son travail à celui d’un artisan ? Toutes ces pistes ne s’excluent pas mais il faut sans doute donner la parole à Nacera Belaza elle-même pour nous expliquer son travail de recherche, les états qu’elle traverse, le lâcher prise qu’elle cherche à atteindre. À l’encontre d’une danse cérébrale, la danse de Nacera Belaza est une expérience sensible, ouverte au spectateur, à l’amateur qui n’a parfois que la porte à franchir pour se retrouver embarqué.

Musique diffusées :

Les deux musiques diffusées durant l’émission ont été couplées et utilisées par Nacera Belaza dans Le Cri. Cette pièce créé en 2008 , est importante dans le parcours de la chorégraphe comme elle l’explique au cours de l’entretien.

« Addio del passato », La Traviata, Verdi

« You know I’m not good », Amy Winehouse