Museum side : La photo au XIXe & Dorothea Lange // 09.12.18

Le mois de novembre, mois de la photo à Paris, vient de se terminer. L’occasion pour nous, dans Museum side, de consacrer une émission spéciale à la photographie, pour le plus grand plaisir de notre chroniqueur Boris. Ce soir, on part au château de Chantilly visiter l’exposition « Les Primitifs de la photographie du XIXe siècle » en compagnie de la conservatrice du musée de Condé, Nicole Garnier. En deuxième partie, on voyage au début du XXe siècle aux Etats-Unis avec les magnifiques photos des fermiers américains de Dorothea Lange au musée du Jeu de Paume.

Le château de Chantilly recèle bien des merveilles. Notamment dans son aile construite au XIXe pour le duc d’Aumale, cinquième fils du roi Louis-Philippe Ier. Au sein des chambres où celui-ci logeait ses proches se trouve désormais depuis l’année dernière un cabinet d’arts graphiques. Par roulement y sont présentées les œuvres de la collection du duc composée de dessins, d’estampes et de photographies. Jusqu’en janvier, une nouvelle exposition propose un voyage au cœur du travail des pionniers de l’image, d’Edouard-Denis Baldus à Gustave Le Gray. Cinq salles pour retracer le passage d’une photographie documentaire – les frères Bisson immortalisent les transformations de Paris sous le second Empire – à la reconnaissance de ce médium comme un art à part entière, magnifié dans les marines de Gustave Le Gray. Des images de la mer et des navires époustouflantes que ce dernier créait en juxtaposant deux plaques de verre pour pouvoir représenter à la fois le mouvement de l’eau et les nuages du ciel. Nicole Garnier, la conservatrice du musée de Condé, nous emmène visiter « Primitifs de la photographie du XIXe siècle, De Baldus à Le Gray » présentée au château de Chantilly jusqu’au 6 janvier 2019.

En deuxième partie, nous allons débattre autour de l’exposition « Dorothea Lange. Politiques du visible » présentée jusqu’au 27 janvier 2019 au musée du Jeu de Paume. Dorothea Nutzhorn (1895-1965) naît à Hoboken, dans le New Jersey, dans une famille d’immigrants allemands de la deuxième génération. A l’âge de 18 ans, elle se lance dans la photographie. Elle prend le nom de jeune fille de sa mère, Lange, quand elle ouvre en 1918 un studio de photographe portraitiste à San Francisco. Elle se fera d’ailleurs connaître par un de ses portraits les plus célèbres : Migrant Mother. Elle réalise ce portrait d’une mère entourée de ses enfants en 1936 alors qu’elle est embauchée par la Farm Security Administration pour documenter l’aide apportée, par le New Deal, aux agriculteurs américains forcés de quitter leurs terres pendant la Grande Dépression. L’exposition présente cinq séries de la photographe : les photos réalisées pour elle pendant la Grande Dépression (1932-1934), celles réalisées pour la FSA (1935-1941), les chantiers navals de Richmond (1942-1944), l’internement des Américains d’origine japonaise (1942) et la série consacrée au travail d’un avocat commis d’office (1955-1957).

Présentation et réalisation : Florence Dauly. Chroniques et débats : Marie Bigné-Hostiou, Galadrielle Lesage et Boris Perraud.