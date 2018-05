Museum side : 1, 2, 3 Data & Monet et les américains // 27.05.18

Ce soir, pour la dernière émission en studio de la deuxième saison, on part à l’espace culturel de la fondation EDF à Paris où nous sommes allés rencontrer David Bihanic, le commissaire de l’exposition 1,2,3 Data présentée jusqu’au 6 octobre 2018. En deuxième partie, nous parlerons de l’exposition Nymphéas. L’abstraction américaine et le dernier Monet actuellement au musée de l’Orangerie jusqu’au 20 août 2018.

Comment faire de l’art avec les données, ou data en anglais, foisonnantes, qui circulent sur Internet par les réseaux sociaux ou avec celles que l’on obtient en étudiant la force des vents ou les inégalités salariales ? Et surtout comment les rendre agréables à lire et, parfois, éveiller les consciences sur des sujets aussi importants que l’environnement ou la démocratie ? Ce sont les différentes questions que David Bihanic s’est posé en construisant l’exposition 1,2,3 Data. Nous sommes allés à sa rencontre pour essayer d’y voir plus clair.

Direction le musée de l’Orangerie maintenant. Les Nymphéas de Monet ont 100 ans cette année et, pour l’occasion, le musée a voulu montrer l’influence d’une des œuvres les plus connues au monde sur les peintres abstraits américains des années 70. En quatre salles, on découvre rapidement l’ambiance américaine au sortir de la deuxième guerre mondiale et l’apparition de l’Ecole de New York avec Clyfford Still, Barnett Newman, Mark Rothko. Puis, l’exposition aborde ceux qu’on a appelés les impressionnistes abstraits, le nom dit tout. Une troisième salle balaye l’action painting avec une vidéo sur Jackson Pollock. Enfin, les panneaux nous invitent à redécouvrir les Nymphéas dans les deux salles rondes du haut en les comparant à un tableau vert d’Ellsworth Kelly et certains de ses dessins.

Chroniques

Galadrielle : interview d’un gardien de salle dans l’exposition sur les Nymphéas de Monet et l’abstraction américaine

Marie-Hélène : Willy Ronis par Willy Ronis exposition pour les 10 ans du pavillon carré de Baudouin jusqu’au 29 septembre 2018

Coup de cœur

Florence : Gifts to Kings de Lubaina Himid jusqu’au 16 septembre 2018 au musée régional d’art contemporain d’Occitanie à Sérignan

Présentation : Florence Dauly. Chroniques et débats : Marie-Hélène Gallay, Charlotte Landru-Chandès et Galadrielle Lesage. Réalisation : Louis-Julien Pannetier.