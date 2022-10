« L’Etat, c’est moi » aurait dit le Roi Soleil. Mais tandis que le Soleil se couche, le siècle des Lumières commence. Avec Montesquieu, il se dit que l’Etat doit moins reposer sur une seule tête couronnée que dans l’esprit des lois. Révolution, restaurations, républiques et empires se succèdent et jettent progressivement les bases de l’Etat de droit.

Mais en quoi, en fait, l’Etat était-il de travers avant que d’être « de droit » ? Y a-t-il jamais eu un Etat sans droit, et inversement ? Au-delà du légendaire mot d’esprit royal, le premier n’est-il pas d’abord l’incarnation du second ? Et le second ne suppose-t-il pas le premier ?Bref, l’Etat de droit ne serait-il pas un pléonasme ?

Ce serait oublier un peu vite que le droit a des raisons que la raison d’Etat ne connaît pas, et l’Etat a des droits que le droit ignore. Dans ce couple si fusionnel qu’il en paraît incestueux, chacun peine à accepter les revendications de l’autre – dont il s’estime être le géniteur. Le droit est-il en état de dire à l’Etat son droit si le droit descend tout droit de l’Etat lui-même ? Quant à l’Etat, peut-il mettre hors d’état le droit si le droit est précisément ce qui le met en état de tenir de droit ? Mais, dans ce cas, l’Etat de droit est-il encore un pléonasme… ou un oxymore ?

Invités.

Blandine Kriegel, philosophe, ancienne présidente du Haut Conseil à l’Intégration, ancienne conseillère de Jacques Chirac. Auteure de État de droit ou Empire ?, Paris, Bayard, 2002. Dernier livre paru: La République imaginaire, Paris, éditions du Cerf, 2022.

Ghislain Benhessa, avocat, auteur de L’Etat de droit à l’épreuve du terrorisme. De l’Amérique post-11 septembre à la France en état d’urgence, L’Archipel, 2017 ; et du Totem de l’Etat de droit. Concept flou et conséquences claires, L’Artilleur, 2021.

Elsa Margueritat, journaliste.

Pour aller plus loin…

Pascal, Pensées (fragment 298 de l’édition Brunschvicg) : « Justice force »

« Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi.

La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique.

La justice sans force est contredite parce qu’il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste.

La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi on n’a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice, et a dit qu’elle était injuste, et a dit que c’était elle qui était juste.

Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. »

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tocqueville, 1848, extrait de l’« Avertissement ».

« Ce n’est pas la force seule qui asseoit un gouvernement nouveau ; ce sont de bonnes lois. Après le combattant, le législateur. L’un a détruit, l’autre fonde. À chacun son œuvre. Il ne s’agit plus, il est vrai, de savoir si nous aurons en France la royauté ou la république ; mais il nous reste à apprendre si nous aurons une république agitée ou une république tranquille, une république régulière ou une république irrégulière, une république pacifique ou une république guerroyante, une république libérale ou une république oppressive, une république qui menace les droits sacrés de la propriété et de la famille ou une république qui les reconnaisse et les consacre. »