Mots de passe : l’égalité // Nathalie Heinich.

Après nous être penchés sur les « Valeurs de la République » avec Marcel Gauchet, Rémi Brague et Janie Pélabay, abordons cette fois l’une d’entre elles, celle qu’on trouve au cœur même du triptyque républicain : l’égalité. Mais est-ce une valeur, une norme, une règle ? L’égalité au nom de quoi et pour quoi faire ? L’égalité entre qui et qui ? Car l’égalité, c’est avant tout une relation. Mais une relation qui suscite bien des conflits. L’égalité, c’est ce qui passe entre deux choses, deux individus. C’est aussi, parfois, ce qui ne passe pas. Egalité des droits, égalité des salaires, égalité des sexes, égalité des chances… On ne compte plus les expressions par lesquelles passe et repasse le mot d’égalité. Un mot de passe ?

On aborde ce beau et dangereux terme d’égalité avec Nathalie Heinich, sociologue, qui publie La Valeur des personnes. Preuves et épreuves de la grandeur, aux éditions Gallimard, 2023.

Citations :