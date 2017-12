La Matinale – ICAN France & Biocycle // 13.12

La Matinale reçoit tout d’abord l’association ICAN France en la personne de Jade Loucif, une organisation internationale qui milite pour abolir les armes nucléaires et vient de recevoir à Oslo dimanche dernier le prix Nobel de la paix. Jade Loucif nous explique les enjeux autour de l’utilisation des armes nucléaires comme outil de dissuasion, sujet brûlant suite au récent conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord.

« La dissuasion c’est comme une religion, on y croit ou on n’y croit pas. »

En seconde partie d’émission, Jean-François Recco sera dans le studio pour nous présenter Biocycle, l’association qu’il a créée enfin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Avec des vélos et des triporteurs, l’association fait le lien entre les commerçants qui cèdent les denrées alimentaires non vendus et les associations caritatives qui les distribuent.

« Notre démarche c’est d’essayer de co-construire les solutions dans l’intérêt général. »

Enfin côté chroniques, Flore nous emmène en balade sonore à l’anniversaire de Mains d’Oeuvres, un collectif d’artistes qui fêtait il y a quelques jours ses 17 ans d’existences, et Pitoum nous parle du projet de Notre-Dame des Landes de 1963 à aujourd’hui.

Présentation : Anna Péan / Co-interviews : Arthur Jean et Elodie Mulin / Chroniques : Flore Catala et Pitoum / Web : Elodie Mulin / Réalisation : Rémi Dussart / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard