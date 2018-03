La Matinale – Histoire du foot & Trophée petitjournal // 14.03

Le football occupe depuis quelques décennies les écrans et depuis quelques années les réseaux sociaux. Certains se contentent de le réduire à un sport capitaliste, à des matchs où les joueurs pleurnichent au moindre toucher, et où les arbitres seraient truqués … C’est bien mal connaître ce sport dont l’histoire remonte à déjà plusieurs siècles. Et ce n’est pas Mickaël Correia qui dira le contraire ! L’auteur d’ « Une histoire populaire du football » publié aux Editions La Découverte vient nous parler ce soir des origines méconnues, et du rôle social et politique du football. Et comme le dit le titre, il y en aurait plusieurs, d’histoires.

« Football et marchandisation sont intimement liés et vecteurs de valeurs comme la compétitivité. Mais dès sa création, différents groupes sociaux opprimés vont s’approprier ce sport dans la rue. »

On reste dans le thème de la compétition pour parler du Trophée des Français de l’étranger, organisé par lepetitjournal (le quotidien des français de l’étranger) et de nombreux partenaires. Plusieurs prix récompensent cette année encore les Français audacieux qui entreprennent à l’étranger ! Hervé Heyraud, fondateur et directeur du petitjournal est notre invité de ce soir. Il est accompagné de Jonathan Breton, installé au Cambodge et lauréat cette année du Trophée Jeune espoir (parrainé par le RFI et France 24) pour son travail artistique.

« Quand on parle de français qui vivent à l’étranger, on les associe à des exilés fiscaux : ça ne représente pas la diversité qui existe vraiment. »

Côté chroniques, Mathilde anticipe les élections russes qui arrivent à grand pas, tandis qu’Ugolin nous parle à chaud de la mort de Stephen Hawking.

Présentation : Camille Molza/ Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Lucas Chateau et Cécile Agius / Chroniques : Mathilde Bigot et Ugolin Crépin-Leblond / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard