LA MATINALE – LA GAUCHE AUJOURD’HUI & MAISONS DES POTES // 16.10

Ce soir, la Matinale de 19h se demande quelle « gauche » existe aujourd’hui en France. Pour cela, on reçoit Christophe Aguiton, chercheur et militant syndical, auteur de La Gauche du XXIe siècle, et Patrice Cohen Séat, membre du Parti Communiste Français et auteur de Réinventer la gauche avec Nicole Borvo Cohen Séat. Moins d’un an après l’échec des candidats de gauche aux élections présidentielles françaises, les invités posent les jalons d’une réflexion militante pour repenser la gauche. Ils pointent notamment deux phénomènes concomitants : si l’on observe le déclin du centre-gauche social démocrate, on constate en revanche la montée en puissance de forces plus radicales à gauche. Un signal d’espoir selon lui.

« La gauche se porte mieux depuis les élections de 2017 car elle connaît une vraie dynamique de transformation sociale. »

Le second invité, Samuel Thomas est Président de la Fédération Nationale des Maisons Des Potes (FNMDP). Il vient présenter les Universités européennes unies pour l’égalité contre le racisme et les discriminations, qui auront lieu du 25 au 29 octobre prochains au Centre International de Séjour Paris (CISP) Maurice Ravel.

« Quand les associations ne s’emparent pas du combat contre la discrimination, rien n’est fait. L’état n’a pas le courage de faire sanctionner les gens pour discrimination. »

Côté chroniques, Quentin évoque les 30 ans de carrière du DJ Laurent Garnier. Quant à Emmanuel, il nous parle sans en parler du scandale Harvey Weinstein et du mouvement #balancetonporc.

