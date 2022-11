Margot pousse la chansonnette : Rien à foutre / 08.11.2022

Le ciel est bleu au dessus de leurs têtes

La vie est belle, sourire jusqu’aux oreilles

Pas penser c’est le confort, si on veut être honnête

Réjouis-toi des cases, t’auras un bon sommeil

Pas le temps de s’attarder sur les problèmes du monde

Naître du bon côté, ça suffit quand t’y songes

Pas le temps de s’attarder sur les problèmes du monde

Naître du bon côté, ça suffit

C’est pour ça

Qu’ils s’en battent les couilles

Rien à foutre

Des autres, de tout

Quand ça les concerne pas

battent les couilles

Rien à foutre

Des autres

Gros SUV dans les rues de Paris

Les vitrines brillent, comme soleil dans la nuit

Champs Elysées, pas de quartiers à risques Obligés de prendre l’avion pour garder le train de vie

Plus de ressources en juillet mais on consomme quand même

Y’a pas mort d’hommes tant y’a d’la batterie sur le tel

Le but c’est pas d’être riche, c’est de l’être plus que les autres

Montrer que t’as le pouvoir, et qu’tu prends pas l’métro

Ils s’en battent les couilles

Rien à foutre

Des autres, de tout

Quand ça les concerne pas

battent les couilles

Rien à foutre

Des autres

Mais ils l’ont pas volé, souvent partis de rien

Ils l’ont bien mérité, il fallait tendre la main

Pour un billet en poche, pour payer les études

Papa et maman s’occupaient de la thune

Les grandes écoles qui forment les mêmes élites

La plupart homophobes, avec un pincée de racisme

Peu importe le niveau du temps qu’ils filent le fric

Du temps qu’ils filent le fric

C’est pour ça

Qu’ils s’en battent les couilles

Rien à foutre

Des autres, de tout

Quand ça les concerne pas

battent les couilles

Rien à foutre

Des autres

Discriminations systémique ?

Se battre contre le wokisme c’est bien plus politique

On peut plus rien dire, on peut plus tolérer

Devoir changer ses habitudes pour des minorités

Celles qui prennent trop de place, qu’ils adorent rabaisser

Les loisirs de la haute, sont particuliers

Les dérives se comptent plus, ils peuvent pas l’avouer

Délinquants en col blanc, faudrait pas l’ébruiter

C’est pour ça

Qu’ils s’en battent les couilles

Rien à foutre

Des autres, de tout

Quand ça les concerne pas

battent les couilles

Rien à foutre

Des autres

Le ciel est bleu au dessus de leurs têtes

La vie est belle, sourire jusqu’aux oreilles

Pas penser c’est le confort, si on veut être honnête

Réjouis-toi des cases, t’auras un bon sommeil

Pas le temps de s’attarder sur les problèmes du monde

Naître du bon côté, ça suffit quand t’y songes

Pas le temps de s’attarder sur les problèmes du monde

Naître du bon côté, ça suffit