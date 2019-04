Mappemonde : Toronto 2

Plus de 18 mois auparavant, on vous avait déjà parlé de la scène de Toronto. On revient avec un épisode avec encore plus de guitares pour mettre en avant le rock de Toronto.

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 100 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Photo : Toronto, Casa Loma © Torben T. Koch