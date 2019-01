On reçoit Hollie Fullbrook du groupe néo-zélandais Tiny Ruins pour une interview et un showcase acoustique en direct des studios de Radio Campus Paris ! Une bonne excuse pour se pencher à nouveau sur la musique néo-zélandaise après notre épisode sur Oakland et Wellington. Même on parlera ici surtout de pop et d’indie. Puisque que Tiny Ruins, qui sort son troisième album, Olympic Girls, très bientôt, excelle dans l’indie-folk.

Tiny Ruins jouera en avril au Trabendo pour le festival Les Femmes s’en Mêlent.

La pop néo-zélandaise avec Tiny Ruins

Mappemonde avec un live acoustique

Jeudi 31 janvier à 21h

en direct de radio campus Paris (93.9 FM)

Mappemonde : la centième !

On n’oublie pas que le jeudi 7 février, c’est la centième de Mappemonde ! Toujours à 21h, en direct et en public à la Maison des Initiatives Étudiantes (50 rue des Tournelles, Paris). Plus d’informations, ici.

Photo : Tiny Ruins