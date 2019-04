Mappemonde : Rome

Chez Mappemonde, on aime l’Italie mais on n’avait jamais consacré un épisode entier à la capitale. C’est désormais chose faite avec un épisode sur la musique romaine. Garanti sans gladiateurs mais avec beaucoup de stagiaires.

Photo : Rome © Jebulon