C’est un fait, nous ne parlons pas assez de musique asiatique. Quelques escapade du coté du Japon certes, comme à Osaka ou Tokyo il y a longtemps, mais la Chine était jusqu’à présent un territoire vierge pour Mappemonde. Alors, pour palier à ce manque inexcusable, nous voici dans la capitale chinoise, Pékin.

L’empire du milieu nous réserve des surprises, puisque cette émission contiendra tout autant des musiques traditionnelles que du post-punk, de l’électronique qui tâche ou de la techno. Les clichés ont la vie dure !

La musique de Pékin

Faye Wong – Fu Zao

Re-TROS – Red Rum Aviv

Hang on the box – Heroine and Cocaine

Wu Fei – Mukamu

Snapline – Party is over

Zaliva-D – Faraway

Hyph11e – Speack to me

Object Blue – (time to) WORK

Negative808 – Acid Jersey

Li Xianting – Liushui

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Cité Interdite, Pékin © Saad Akhtar