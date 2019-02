On est beaucoup allé au Japon avec Mappemonde, que ce soit en duo avec Amplitudes ou en solitaire, mais on s’est rarement aventuré hors de la capitale. C’est désormais chose faire avec un épisode consacré à Osaka qui avec Kobé et Kyoto, forme la deuxième agglomération du pays. On verra si la ville de Capcom et Panasonic dispose d’une scène musicale qui lui est propre et comment les groupes d’Osaka se distingue de ceux de Tokyo.

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après 100 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Photo : Château d’Osaka © Carl Nenzen Loven