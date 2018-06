La Matinale // Culture électro & Sous les pavés – 04.06

La teuf en France est-elle toujours aussi libre ? « Baissez-le son s’il vous plait » est un risque à courir. La loi est très précise, voire même redoutable si les décibels maximum venaient à être dépassés. Le prix de toutes les warehouse que l’ont voit émerger, est-il bien raisonnable pour de tels événements qui se veulent alternatifs ? Une joyeuse bande de teufeurs vient répondre à toutes ces questions que vous vous posez sans doute. Car à l’ère des gros clubs installés de la capitale, il est encore difficile de faire la fête librement. Tommy Vaudecrane vient pour nous parler de Technopol, association au service de la musique électro. De fait l’électro n’est plus une « contre-culture » qui exploite les interdits de l’Etat, mais bel et bien une culture qui s’installe, qui grandit. C’est peut-être « la faute à » la Technoparade, premier point de contact des jeunes avec la musique électronique. Les signaux sont au vert. Thomas, Thomas, Alexis et Ugo, sont aussi avec nous, quatre mousquetaires du collectif pluri-artistique Le Pas-Sage, organisateur d’événements libres depuis 2014. Leur mission : faire converger les festivités à l’ère d’un numérique qui rend les gens de plus en plus autonomes. Leur programmation se veut toujours éclectique, originale et surprenante, afin de saisir au vol un auditoire toujours plus curieux.

« Il faut des puristes parce que cela fait vivre un style »

En deuxième partie d’émission on vous tease la suite des événements de la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris. Next stop : « Sous les pavés », à La Sorbonne. Musique et archéologie se rejoignent le 6 juin prochain de 18h à 21h grâce à la fusion de deux émissions de la grille du 93.9 FM. Léa Hermenault qui représente « Les Pierres qui Roulent », et Laurent Bajon de « La Souterraine » viennent nous parler de leur programme. De jeunes chercheurs parlant de leurs avancées en passant par des poèmes de Ronsard mis en musique, voilà un aperçu de ce qui vous attend le 6 juin prochain!

Côté chroniques, Elodie revient sur l’histoire des événements organisés par les médias : Fête de l’Huma, Tour de France, et la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris bien sur !

Présentation : Nina Beltram/ Co-interview : Betty / Chronique : Elodie Hervier / Web : Paul-Henri Dimitriu / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard