Après une première émission sur Genève et Lausanne, hélas tombée dans les limbes, pour cette saison 2022-2023, Mappemonde retourne en Afrique de l’Est, quelques mois après la Somalie, pour aller explorer la musique de l’Ouganda, tant dans sa capitale Kampala que dans ses provinces.

On ouvre l’émission sur un enregistrement ensoleillé d’une congrégation juive de l’est du pays. Par la suite, on part dans des expérimentations électroniques autour de la musique traditionnelle ougandaise, avec des musiques de mariage ou de l’ancien boxeur Otim Alpha, dénichées par un label cher à l’émission, Nyege Nyege Tapes. Enfin, on se jette dans la très bouillonnante scène électronique contemporaine de Kampala, souvent sous la houlette du jeune et foisonnant label Hakuna Kulala. Pêle-mêle, on y retrouve un collectif de techno situé entre Londres et Kampala, un trio queer énervé, du rap industriel, de l’afro-futurisme, un bazar IDM déniché sur Bandcamp ou le fameux ensemble de percussions Nihiloxica. Un beau bordel pour ouvrir cette septième saison.

La musique de l’Ouganda

Abayudaya Congrégation – Psalm 136

Anti-mass – Diesel Femme

Bosmic Otim – Bandera Pa Kaka

Otim Alpha – Tongwzen

Ecko Bazz – Mmaso

Faizal Mostrixx – Afro cosmic

Nihiloxica – Endongo

hydra:bad – simba telecom

Hot in da Club – Metalravefun

