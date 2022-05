La semaine dernière avec l’équipe au grand complet, on partait pour l’Afrique de l’Ouest, dans la corne de l’Afrique pour vous parler de la musique de la Somalie ! La situation politique du pays, en proie à une guerre civile qui n’en finit pas depuis 1978, implique des difficultés pour les artistes locaux de réussir à faire entendre leurs voix et productions en dehors du pays, et les quelques disques d’artistes restés au pays nous sont souvent parvenus grâce au travail d’employés de radios soucieux de sauvegarder la culture musicale locale, et par le travail de recherches de quelques labels spécialisés dans les compilations (les très bons Awesome Tapes From Africa et Analog Africa donc nous vous parlons souvent) qui ont permis d’exhumer quelques disques et artistes de l’époque pré-guerre civile.

Au programme on retrouve la tradition musicale Qaraami, mêlant à la fois des influences highlife, Ethio-Jazz, la musique pop arabe, ou encore le funk et la soul. On passe par des artistes exilés loin de Somalie pour pouvoir exprimer leur musique. On termine sur un peu de RnB contemporain.

La musique de Somalie

Dur-Dur Band - Halelo Libaaxyada Maaweeliska Banaadir - Naga Tag, Kac Hooyaa Maryam Mursal - Somali Udiida Ceb Kooshin - Yurub Mukhtar Ramadan Lidi - Check up your head Sarah Haigan - Hobaa Layoww Heedhe Hibo Nuura - Haddii Hoobalkii Gabay Yayoyanoh - Sci-Fi

