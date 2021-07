Retour en Italie pour parler de la musique de la Sicile ! On était passé par Rome il y a quelques temps (et Bologne plus récemment, mais le podcast s’est perdu en route), et cette fois on a donc décidé de creuser un peu plus vers le Sud et la Sicile, pendant qu’il fait 35° dehors l’équipe de Mappemonde rêve d’eau turquoise, de sable et de grands espaces hors du temps.

Pour cette première en Sicile on navigue entre Catane, Palerme, ou Messine, on y a trouvé un peu de musique folk du cru, du math rock pour fan de Steve Albini, de l’art pop new wave, un peu de claviers cracra et de la minimal wave, de la techno, et même un peu d’indus histoire de ratisser large.

La musique de Sicile

Rosa Balistreri - La siminzina Uzeda - Nico and his cats Franco Battiato - Bandiera Bianca Victrola - Tenderface Giuni Russo - Lettera al governatore della Libia Shapednoise - Enlightenment Franchino - Ogni Pensiero Lucy - Eon

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris.