Hommage à Manu Dibango, Mappemonde s’intéresse à la musique du Cameroun. D’habitude on essaye de faire un focus sur une ville mais avec l’activité culturelle séparée entre Yaoundé, la capitale et Douala, le cœur économique du pays, on allait pas essayer de vous la faire à l’envers. On parlera de makossa (la musique populaire locale), d’afro funk, de rap et de la figure tutélaire de Manu Dibango qui a produit, collaboré ou simplement partagé la musique de nombreux artistes locaux.

La musique du Cameroun

Manu Dibango – Diboki

Henri Dikongué – C’est la vie

Blick Bassy – One Love

Hamad Kalkaba – Astadjam Dada Saré

Ménélik – Phénoménélik

Gasha – Back to Life

Eko Roosevelt Louis – Tondoho Mba

Vicky Edimo – let me love you tonight

Ekambi Brillant – Africa Africa

Donny Elwood – Negro et beau

Francis Bebey – Bissau