On continue la plongée rétroactive dans nos podcasts ! Aujourd’hui on vous propose de revenir avec nous en Janvier 2020 pour une émission sur la musique de Melbourne. Retour qui vous paraîtra anachronique par ses apartés sur les grèves (mais si rappelez-vous), les feus géants en Australie, et une certaine légèreté dans ce podcast pré-Covid. Ce qui nous permet de se rappeler que l’année était déjà bien chargée même avant l’arrivée de l’ami 19.

Deuxième passage à Melbourne, après un premier arrêt il y a fort longtemps. On en profite pour approfondir nos connaissances de la scène locale en parlant rock qui part dans tous les sens avec Tropical Fuck Storm, l’obligatoire passage Nick Cave et ses amis avec Rowland S. Howard, électro avec Ben Frost et Cut Copy, ou encore noise avec Foetus.

La musique de Melbourne

Tropical Fuck Storm - The Future of history Tornado Wallace - Cloud Country Rowland S. Howard & Lydia Lunch - Some velvet morning Cut Copy - Hearts of Fire Foetus - The throne of agony My Disco - 1991 Polly & the Pockets - Put the kettle on Ceramic Flowers - Multipass Ben Frost - Nolan

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Cathédrale St Patrick, Melbourne © Donaldytong