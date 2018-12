Après un épisode sur la période sur la période Madchester, on revient pour reparler de la musique mancunienne au sens large. Et pour la dernière émission de 2018, les stagiaires prennent le pouvoir puisque ni Thomas, ni Antonin ne seront là pour réguler tout ce bordel.

Un épisode spécial de Mappemonde à Manchester avec de la musique électronique, de l’indie rock et des stagiaires en roue libre. On les espère sobres, efficaces et prêts à dire du mal d’Oasis.

La musique mancunienne

Le Mappemonde des stagiaires

Le 20 décembre à 21h

Pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Photo : Manchester Town Hall © Mark Andrew