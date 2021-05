Pour cette semaine Mappemonde a décidé de parler de la musique de Los Angeles, après un premier passage qui n’avait fait qu’effleurer la richesse de la scène locale. Retour à L.A. donc, mais avec un petit twist étant donné que nous avons essayé de traiter la ville par ses marges et sa banlieue, bien que le terme de banlieue ne soit pas le plus adapté pour cette ville tentaculaire.

Pour l’occasion nous avions avec nous Michaël de Few Tips qui nous accompagnait pour nous guider dans les méandres de Los Angeles. Au programme un peu de rap avec Tyler, the creator, et Vince Staples, de la pop baroque avec Weyes Blood, et un peu d’ambient avec Celer.

Thundercat - I Love Louis Cole (ft. Louis Cole) Tyler, the creator - See you again YG - FTP Linda Perhacs - Parallelograms Weyes Blood - Andromeda The Mountain Goats - Alpha Sun Hat Liars - Pro Anti Anti Vince Staples - Yeah right Celer - Rains lit by neon

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Vue de Glendale, Los Angeles county © Mike Dillon.