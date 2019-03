Dire qu’on a attendu 105 épisodes avant d’en faire un sur la musique de Los Angeles. On va essayer de résumer en une heure pourquoi la ville californienne est aussi importante pour la musique que sa rivale de la Côte Est. Rap suave, rock kitsch, soleil sur la peau et métissage.

Photo : Griffith Observatory, Los Angeles © Pedro Szekely