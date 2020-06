C’est difficile à croire mais Mappemonde aura quand même attendu presque quatre ans avant de faire une émission sur la musique de Liverpool. Ce n’est pourtant pas la première fois qu’on passe les Beatles puisqu’on en avait déjà parlé lors de l’épisode sur Hambourg et celui du Swinging London. Probablement terrifiés à l’avance par l’immensité de la scène qu’on a à peine commencé à effleurer, il a été difficile de concevoir une playlist d’une heure qui rend honneur à la ville portuaire. On a néanmoins un résultat éclectique avec de la pop historique, des baby rockers, de la new-wave, de l’électro et même du doom.

La musique de Liverpool

The Beatles – Penny Lane

Paul & Linda McCartney – Uncle Albert / Admiral Halsey

Gerry & The Pacemakers – You’ll Never Walk Alone

The Wombats – Let’s Dance to Joy Division

The La’s – There She Goes

Clinic – King Kong

Conan – Amidst the Infinite

Forest Swords – Thor’s Stone

Orchestral Manoeuvres in the Dark – Enola Gay

The Beatles – I’m Only Sleeping

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot, Léo Vesco et Maxime Valette. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey Photo by Jean Carlo Emer on Unsplash