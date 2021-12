Dernière émission de l’année pour Mappemonde qui quitte 2021 comme on l’avait commencé, dans la joie, la bonne humeur et en musique de préférence ! Pour cette dernière, en anticipant les fêtes on s’est décidé à mettre le cap au nord, en Scandinavie où on était pas repassé depuis Helsinki il y a presque 2 ans. Retour en Suède pour cette fois pour s’intéresser à la musique de Malmö.

Équipe réduite pour cette émission mais toujours très éclectique, on commence très fort par la moustache la plus connue des internets des 00’s aka Günther et son pastiche d’eurodance lascive, on fait quelques arrêts par les cases folk douce et dream pop gazeuse, en passant par une nébuleuse néo-psychédélique, un petit détour par la cave sludge, et la station techno ou house toujours présente pour clôturer.

Pendant les fêtes Mappemonde prend une petite pause pour ce qui est des émissions en direct, on vous retrouvera le 6 Janvier prochain. Par contre on exclut pas la possibilité de vous faire parvenir sous le sapin quelques podcasts pour égayer votre fin d’année, donc restez branché·es sur nos réseaux. Plein de bisous à vous, et à l’année prochaine !

La musique de Malmö

Günther & The Sunshine Girls - Teeny Weeny String Bikini Death & Vanilla - Vampyr part. 2 Quiet Commotion - Short song for Johnny Panic DJ Seinfeld - U The Radio Dept - Committed to the cause Suma - Al Quinnab Al Hindi Golden Ivy - Kläppen II Son Kite - Knob Adjustment

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Malmö, Suède © Johan Jönsson.