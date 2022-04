Retour des podcasts de Mappemonde, on reprend avec l’émission de la semaine dernière sur la musique des villes de La Haye et Rotterdam ! Retour au Pays-Bas donc après un passage par Amsterdam il y a fort longtemps. On ne savait pas vraiment quelle ville traitée pour notre retour, d’où ce choix double.

Au programme on ouvre comme ça devient un peu de coutume récemment, avec de l’Eurodance millésimée coupe du monde Zidane sisi, on parle de gabber forcément, de la techno, de la dubstep, un peu d’ambient drone, un peu de folk et du bubbling (Antoine vous expliquera).

La musique à La Haye et Rotterdam

Vengaboys - Boom, Boom, Boom, Boom !! Dick Annegarn - L'homme de l'aube Legowelt - The building blocks of life 2562 - Moog Dub 3 Steps Ahead - Drop it Dirk Serries & Rutger Zuydervelt - Lost trail Unit Moebius - Penetrator De Schuurman - Poenka

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 200 épisodes, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Parlement Néerlandais, La Haye © Benoit Brummer.